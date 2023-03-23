МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Размер российского госдолга составляет 15 процентов ВВП, это гораздо меньше, чем у многих развивающихся государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин дал прогноз по дефициту бюджета России

Председатель правительства в четверг выступил с отчетом в Госдуме.

Он сообщил, что Россия при текущем уровне госдолга чувствует себя "уверенно" и "комфортно", краткосрочный бюджетный дефицит не повлечет для страны серьезных рисков.

При этом у недружественных стран и у большинства развивающихся этот показатель находится на отметке выше 60 процентов, подчеркнул Мишустин.