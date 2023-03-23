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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230323/840175972.html
Мишустин оценил размер российского госдолга
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Размер российского госдолга составляет 15 процентов ВВП, это гораздо меньше, чем у многих развивающихся государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель... ПРАЙМ, 23.03.2023
экономика, новости, россия, михаил мишустин, фнб, госдолг, бюджет рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Размер российского госдолга составляет 15 процентов ВВП, это гораздо меньше, чем у многих развивающихся государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в четверг выступил с отчетом в Госдуме.
Он сообщил, что Россия при текущем уровне госдолга чувствует себя "уверенно" и "комфортно", краткосрочный бюджетный дефицит не повлечет для страны серьезных рисков.
При этом у недружественных стран и у большинства развивающихся этот показатель находится на отметке выше 60 процентов, подчеркнул Мишустин.