МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в дальнейшем будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил размер российского госдолга

Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

"В этом смысле дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета. В бюджете на 2023 год, вы знаете, заложен дефицит два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счёт заимствований на внутреннем рынке, и также есть возможность использования Фонда национального благосостояния", — сказал Мишустин.

Он уточнил, что по состоянию на 8 марта дефицит бюджета в России составляет 3,3 триллиона рублей: 3 триллиона рублей — доходы и 6,3 триллиона рублей — расходы. Глава правительства РФ также добавил, что власти очень аккуратно относятся к использованию средств Фонда национального благосостояния и стараются тратить на технологические проекты импортозамещения, а также на достижение технологического и экономического суверенитета страны.

"Причина простая. Мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января — это так называемое опережающее финансирование. И перенесли часть расходов на начало года, чтобы, в первую очередь, заключение контрактов не стояло. Знаете, какой рост авансирования опережающего? Плюс 52%. Вот и посчитайте", — подчеркнул премьер-министр.