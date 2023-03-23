Мишустин: средства ФНБ направляют на технологические проекты и импортозамещение
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", — сказал Мишустин.
Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.