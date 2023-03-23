МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

"Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", — сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.