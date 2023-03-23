МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. "Хватит быть собачками США": во Франции призвали прислушаться к Путину

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе оманской стороны.

"В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", — говорится в сообщении.