МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Выплаты со счетов типа "С" для нерезидентов из недружественных юрисдикций не обсуждаются, но обсуждаются схемы обмена, заявил журналистам в кулуарах Российского форума финансового рынка директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Мишустин дал прогноз по дефициту бюджета России

В сентябре в Минфине заявляли, что рассматривают в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов резидентов РФ возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа "С".

"Счета "С" — они были созданы как ответная мера для заморозки и блокировки активов и денежных средств. То есть сейчас у нас пока нет какого-то комплексного решения с той стороны, выплаты со счетов "С" пока не обсуждаются", — сказал Чебесков.

Он также отметил, что "возможно, обсуждаются некие варианты обмена". "Это обсуждается. Но просто выплаты не обсуждаются", — заключил он.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов также отмечал, что сейчас никто не запрещает компаниям выплату дивидендов, однако средства, выплаченные иностранным акционерам, аккумулируются на счетах типа "С".