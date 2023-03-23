МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги тарифной кампании и определила задачи на среднесрочную перспективу, в частности служба планирует изменения законодательства при установлении тарифов на 2024 год, сообщило ведомство. Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий

"ФАС подвела итоги тарифной кампании и определила задачи на среднесрочную перспективу…. служба планирует изменения законодательства при установлении тарифов на 2024 год", — говорится в сообщении.

В частности, предлагается до 1 октября 2023 года утверждать сводный прогнозный баланс, до 1 ноября — принять предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии, до 1 декабря региональным органам регулирования утвердить тарифы. При этом уточняется, что установленные тарифы не повлекут их изменения для потребителей именно с этой даты, они вступят в силу только с 1 июля 2024 года.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев на практическом семинаре ведомства отметил, что службой в 2022 году приняты и реализованы меры поддержки в электроэнергетике, ЖКХ и газоснабжении в текущей экономической ситуации. ФАС одобрила ходатайство о покупке российских активов Lipton

Королев также рассказал, что в 2022 году механизмами тарифного регулирования привлечено в теплоснабжение 139 миллиардов рублей инвестиций, в водоснабжение — 46 миллиардов рублей, водоотведение — 71 миллиард рублей, ТКО — 20 миллиардов рублей.

Деятельность ФАС в сфере догазификации позволила снизить с июля 2022 года количество просроченных договоров в 21 раз, о чем также сообщается в релизе. Кроме того, заключено договоров догазификации 782 732, исполнено до границ участков 527 261 (67% от заключении договоров), выполнено подключений 260 660 (33%).

В качестве перспективных направлений развития тарифного регулирования замглавы ФАС выделил создание стимулов для роста инвестиций, эталонизацию и долгосрочность тарифов.