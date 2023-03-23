МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Россия заинтересовано в поддержке экспорта в дружественные страны, это тонкий вопрос, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Росбанк лишился части счетов в банках дружественных стран

"Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет", — сказал глава правительства в ходе отчета в Госдуме.