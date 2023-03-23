МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Отчет правительства перед Госдумой включил стратегически важные для России на сегодня моменты: что было сделано для преодоления негативных последствий санкций и каковы дальнейшие меры. Представив этот документ, премьер-министр Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

Беседа с депутатами продолжила темы, которые были затронуты в выступлении премьера. Это способность и возможности противостоять санкциям, развитие науки, здравоохранения и образования, социальная поддержка населения.

Мишустин еще раз подчеркнул, что прошлый год был отмечен вызовами и давлением, но сейчас видно, как с этим справилась команда российского правительства. Он поблагодарил членов кабмина за работу, подчеркнув, что сложилась команда, способная выполнять сложные задачи.

БЮДЖЕТ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Премьер напомнил, что в бюджете на 2023 год заложен дефицит два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния. Эти средства власти тратят очень аккуратно, преимущественно на технологические проекты, импортозамещение, достижение технологического и экономического суверенитета.

Сейчас Россия также в "комфортном диапазоне" госдолга. Он составляет 15 процентов ВВП, тогда как у большинства развивающихся стран — выше 60 процентов. Что касается недружественных государств, то там цифры порой "зашкаливают".

"Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз", — заверил премьер.

В дальнейшем дефицит бюджета в дальнейшем будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета, пообещал он. Вопрос о выходе России из ВТО непростой, считает Мишустин

Вторая глобальная тема — возможный выход России из ВТО. В ходе сессии вопросов и ответов Мишустин констатировал, что правила этой организации наша страна уже десять лет де-факто не исполняет. Однако окончательное решение нужно принимать с точки зрения выгоды и не потеряются ли необходимые механизмы.

Отвечая на критику расчетов бедности Росстатом со стороны лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, Мишустин напомнил, что статистика — вещь сезонная. В первом квартале "количество бедных — это сезонность доходов" и так будет всегда.

Важно, что "мы впервые в истории попали в точку. У десяти процентов самых бедных по доходам доходы росли в течение года высоко. И уровень бедности 7,9 процента — это очень важный результат", — сказал премьер.

ОБРАЗОВАНИЕ

Много вопросов депутаты задавали по образовательной тематике. Продолжая обсуждение темы отмены ЕГЭ, председатель правительства напомнил, что этот экзамен дает социальный лифт. Благодаря ему, сегодня студенты из отдаленных уголков страны имеют шанс поступить в ведущие российские вузы. Если есть альтернативные предложения, нужно их рассмотреть, добавил он.

С учетом потребностей государства необходимо стимулировать изучение в вузах инженерных дисциплин. Именно под них в приоритетном порядке нужно отдавать бюджетные места, предложил Володин. Мишустин поручил Минобразования и Минпросвещения создать программу развития у детей интереса к инженерному образованию.

И СНОВА ВЕЙПЫ

В ходе обсуждения отчета правительства всплыла дискуссия о запрете вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин Мишустина поддержать запрет, подчеркнув, что нужно спасать детей. Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Володин напомнил, что Минфин не поддержал полный запрет вейпов в России. Как отметил спикер Госдумы, "голос" ведомства "более мощный", поскольку они "считают деньги". Однако, подчеркнул парламентарий, здоровье детей важнее.

Мишустин отметил, что позиция кабмина по этому вопросу будет сформирована.

В целом депутаты признали работу правительства удовлетворительной. Премьер пообещал рассмотреть все идеи, озвученные в Госдуме во время отчета, а также пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения.

Основная задача правительства заключается в повышении качества жизни граждан России, подчеркнул премьер. Критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться, заключил Мишустин.