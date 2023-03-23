МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина 1941 года о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед Родиной по выпуску военной продукции. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

"Не могу не обратить вашего внимания на то, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Вам зачитаю одну телеграмму", — заявил он на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Саму видеозапись с совещания Медведев разместил в своем телеграм-канале.

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17 сентября 1941 года", — зачитал зампред Совбеза телеграмму.

Медведев призвал услышить его или запомнить слова Сталина, отметив результативность такого рода обращений. А если результатов не было, "сами понимаете, что происходило", добавил он.

Эту телеграмму Сталин направил из Москвы в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ. Об этой телеграмме в качестве примера действий Сталина РИА Новости ранее рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны.