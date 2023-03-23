МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России продлил на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора. Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара в 2023 году

"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года еще на шесть месяцев", — сообщил ЦБ.

Ограничение касается переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Оно было введено 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", — заключил регулятор.