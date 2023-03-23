ЦБ продлил ограничения на вывод средств недружественных нерезидентов
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России продлил на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года еще на шесть месяцев", — сообщил ЦБ.
Ограничение касается переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Оно было введено 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", — заключил регулятор.