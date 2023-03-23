ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. США обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в этом демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

Также, по его словам, США пристально отслеживают, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдается.

"Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", — сказал Остин.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, ставшим его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.