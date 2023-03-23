США встревожились визитом главы Китая в Москву, увидев демонстрацию поддержки России
ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. США обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, видят в этом демонстрацию поддержки России на фоне конфликта на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Также, по его словам, США пристально отслеживают, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдается.
"Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", — сказал Остин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, ставшим его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
https://1prime.ru/state_regulation/20230323/840180359.html