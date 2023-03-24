МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Инфляция по итогам 2023 года в России составит 5,8%, следует из консенсус-прогноза "Известий". Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4 процента

Пять из десяти опрошенных изданием экспертов рейтинговых агентств, банков и других финансовых организаций указали, что инфляция по итогам года не превысит 6%. По мнению других пяти, инфляция будет более значительной.

Как считают в экспертном сообществе, темпы роста цен будут замедляться до конца апреля, а летом, когда окончательно исчерпается эффект высокой базы, цены начнут расти.

Среди факторов разгона инфляции называются высокие темпы бюджетных расходов, дефицит рабочей силы и потенциальное ослабление рубля.

При этом пик инфляции, как считает большинство респондентов, будет достигнут в сентябре-ноябре.