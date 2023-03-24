МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру области, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко. Стало известно, что Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС

Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В Запорожской области проведена большая работа по определению объектов, требующих восстановления, площадок, подходящих для реализации новых проектов. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Мы продолжаем восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру на территории, и возможности особой экономической зоны станут дополнительным подспорьем в этом процессе", — отметил Козенко.

По словам вице-премьера, в Запорожской области на данный момент выявлено и зарегистрировано около 1500 объектов, брошенных предыдущими управляющими, в числе которых – здания, сооружения и целостные имущественные комплексы. Из них 700 имущественных комплексов передаются инвесторам, готовым развивать экономических потенциал региона и восстанавливать инфраструктуру области.

"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области даст бизнесу возможность развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям, попавшим под санкции, будут доступны меры поддержки, предусмотренные СЭЗ, механизмы компенсации", — сказал Козенко.

Свободная экономическая зона зарекомендовала себя в Крыму, добавил он. Планы по ее созданию обоснованы и логичны на территории новых субъектов, сказал Козенко.