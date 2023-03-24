Власти региона: СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожье
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру области, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко.
Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В Запорожской области проведена большая работа по определению объектов, требующих восстановления, площадок, подходящих для реализации новых проектов. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Мы продолжаем восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру на территории, и возможности особой экономической зоны станут дополнительным подспорьем в этом процессе", — отметил Козенко.
По словам вице-премьера, в Запорожской области на данный момент выявлено и зарегистрировано около 1500 объектов, брошенных предыдущими управляющими, в числе которых – здания, сооружения и целостные имущественные комплексы. Из них 700 имущественных комплексов передаются инвесторам, готовым развивать экономических потенциал региона и восстанавливать инфраструктуру области.
"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области даст бизнесу возможность развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям, попавшим под санкции, будут доступны меры поддержки, предусмотренные СЭЗ, механизмы компенсации", — сказал Козенко.
Свободная экономическая зона зарекомендовала себя в Крыму, добавил он. Планы по ее созданию обоснованы и логичны на территории новых субъектов, сказал Козенко.
https://1prime.ru/state_regulation/20230324/840183392.html