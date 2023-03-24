Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне в марте
DailyFX: аналитики ждут снижения индекса PMI в еврозоне в марте до 51,9 пункта
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился в марте до 51,9 пункта с 52 пунктов в феврале, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в пятницу, 24 марта, в 12.00 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов сократилось на один — до 589 единиц.