МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился в марте до 51,9 пункта с 52 пунктов в феврале, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Дефицит торгового баланса еврозоны подскочил до 30,6 миллиарда евро

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в пятницу, 24 марта, в 12.00 мск.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов сократилось на один — до 589 единиц.