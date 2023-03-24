МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Угроза милитаризации отечественной экономики, как в 70-80-е годы в СССР, отсутствует, власти этого не допустят, заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

"Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х–начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим. Здесь просто нужно правильно определять приоритеты и следить за основными макроэкономическими показателями", — сказал он.

Зампред Совбеза напомнил, что в СССР выпускали танки и самолеты, но могли производить потребительские товары.

"Сейчас мы их умеем производить. В Советском Союзе эти товары распределялись через торговую сеть по нерыночным ценам. Сейчас они продаются в магазинах, цены иногда растут, иногда даже падают, хотя это редко бывает. Но тем не менее рынок, даже несмотря на санкции, каких-то колоссальных провалов не чувствует", — пояснил он и добавил, что Россия имеет современный, конкурентный аграрный сектор.

"Если честно, я им очень горжусь, это просто "во". Поэтому мы себя можем кормить. Мы и других теперь кормим", — заявил Медведев. Уровень инфляции к марту составит около шести процентов, заявил Медведев

Он также считает, что "если бы что-то подобное случилось в советский период, то нам, честно сказать, было бы очень трудно, непонятно вообще, что было бы есть".

"Поэтому я здесь угрозы не вижу. И гражданская промышленность живет, а не выживает. Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально", — пояснил Медведев.

Вместе с тем, он считает, что во времена СССР мир находился в равновесии,.

"В защиту Советского государства — во-первых, все-таки на этом держался весь мировой баланс сил. Противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации. Ну можно как угодно ругать и Варшавский договор, и Советский Союз, и НАТО соответственно, но мир был в равновесии, а сейчас черт-те что", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что "когда правит один, это понятно, к чему ведет".