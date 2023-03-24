МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Инфляция в стране к марту составит около 6%, еще через некоторое время — в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством управления. Медведев оценил вероятность милитаризации отечественной экономики

"У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время — в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше. Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления", — сказал он.