МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мир претерпел сильные и безвозвратные изменения сильно, диктат англосаксонских стран подошел к концу, сейчас грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС и ШОС, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев оценил вероятность милитаризации отечественной экономики

"Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы даже в силу тех событий, которые происходят, и вчерашних переговоров (во вторник с главой КНР)", — констатировал он.

Зампред Совбеза полагает, что институты также должны меняться.

"Часть из них неэффективна, часть из них носит мусорный характер, типа МУСа и некоторых других, часть из них функционирует", — пояснил он.

"Что будет дальше — не знаю, но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться", — считает он.