МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ненависть Запада распространяется не на отдельных руководителей страны, а на всех граждан России, заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев рассказал о наступлении эпохи региональных соглашений

"Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных — под санкции". Понятно, ради Бога", — сказал он.

При этом Медведев задался вопросом: кого Запад хочет наказать санкциями?

"Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит. Но им говорят: "Так, значит, вы будете все покупать дороже, у вас будут заблокированы карточки, у вас исчезнет возможность куда-то ездить и так далее", — пояснил он.

"Поэтому совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны — это ради Бога, — а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя", — добавил Медведев.