МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. АТОР: Fun&Sun и Anex Tour продлили чартерную программу в Таиланд на лето

"Наибольший рост (по итогам 2022 года — ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", — сказал он, сославшись на данные тайской стороны.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране.

В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка.

По словам Барченко, Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%.

"По итогам 2022 года рост поставок российской продукции в Таиланд показали удобрения (291,2 миллиона долларов, +63%) и ювелирная продукция, включая слитки драгоценных металлов (211,9 миллиона долларов, +351%)", — сказал он, сославшись на данные тайской стороны.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором.

Он отмечал, что за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, появились перспективы торговли мясной и молочной продукцией, а также договоренности по минеральным удобрениям.

Стоимостной объем экспорта из Таиланда в РФ транспортных средств и запчастей в 2022 году упал на 75% с 323,6 миллиона долларов до 80 миллионов, сообщил Барченко. Таиланд впервые с 2020 года вошел в топ популярных стран у россиян на весну

"Согласно тайской статистике, по итогам 2022 года стоимостной объём экспорта данной продукции из Таиланда в Россию составил почти 80 миллионов долларов при доле в общем объёме в 13,5%. По сравнению с 2021 годом, когда было 323,6 миллиона долларов, стоимостной объём сократился на 75%", — сказал Барченко.

Однако, отметил он, за последние годы стоимостной объем экспорта этой категории сильно колебался: в 2016 году он составил 118,6 миллиона долларов, в 2018 году вырос до 431,9 миллиона долларов, а в 2020 году сократился до 203,1 миллиона.

"Также не будем забывать, что поставляемая в рамках этой группы продукция производится в Таиланде преимущественно крупными иностранными — преимущественно японскими — компаниями, которые прекратили официальные поставки в Россию", — подчеркнул Барченко.

Он также отметил, что компании из России и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки.

"Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", — сказал он. В АТОР оценили влияние туристического налога в Таиланде на спрос

Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.

"Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке, — сообщил Барченко.

Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.

Барченко также добавил, что Москва и Бангкок работают над вопросом поставок мяса в Таиланд, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

Барченко отметил, что "определённая российская продукция имеет потенциал на тайском рынке, в частности, говядина и свинина".

"Работа в данном направлении ведётся по линии минсельхоза России и минсельхоза Таиланда. Из-за вспышки африканской чумы свиней в Таиланде стоимость свинины в 2022 году значительно выросла", — пояснил он.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором.

Он отмечал, что продовольствие и сельхозпродукция занимают всего около 4% в структуре российского экспорта в Таиланд, однако за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, появились перспективы торговли мясной и молочной продукцией, а также договоренности по минеральным удобрениям.

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