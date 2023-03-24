МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале, говорится в сообщении S&P Global. Дефицит торгового баланса еврозоны подскочил до 30,6 миллиарда евро

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения показателя — до 51,9 пункта.