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2023
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Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно вырос в марте
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. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале, говорится в... ПРАЙМ, 24.03.2023
экономика, новости, ес, еврозона, индекс деловой активности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения показателя — до 51,9 пункта.