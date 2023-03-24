МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Существование Украины полностью поддерживается иностранными деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев назвал целевую аудиторию прогнозов "распада" России

"У них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная: вы знаете, у них там падение на 30%, инфляция колоссальная, они полностью живут на иностранные деньги. Вот представьте себе, к примеру, военные действия закончились. Украина не просто страна-банкрот, это страна на иностранном содержании в полном объеме, это несостоявшееся государство, Failed State", — сказал он.