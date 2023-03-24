МИНСК, 24 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии ожидает замедления годовой инфляции в стране до однозначных значений к концу первого квартала 2023 года, говорится в сообщении регулятора на его сайте. Уровень инфляции к марту составит около шести процентов, заявил Медведев

"Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года", — отмечается в сообщении.

Нацбанк констатирует, что "инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться". "Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12% с 12,8% в декабре 2022 года, трендовая инфляция – до 9,2% с 10,2%, соответственно", — говорится в сообщении.

Инфляция в годовом исчислении в феврале в Белоруссии, по данным национального статкомитета, составила 11,7%. Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.