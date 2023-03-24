МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Испании в 2022 году вырос на 5,5%. На это указывают опубликованные в пятницу официальные данные, которые подтверждают предварительную оценку. Минэкономразвития ждет видимого роста российского ВВП

По последней оценке, в 4-м квартале 2022 года ВВП вырос на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ранее сообщалось о росте на 2,7%.

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 0,2%.

В сельском и рыбном хозяйстве производство в 4-м квартале выросло на 4,3%, тогда как рост в промышленности в сфере услуг составил 0,1% и 0,3% соответственно.

Частное потребление в 4-м квартале сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как госрасходы выросли на 1,9%, причем это самые быстрые темпы роста с 2008 года.

Ранее на этой неделе Банк Испании сообщил о том, что ожидает ускорения роста ВВП в 1-м квартале до 0,3%. Он также повысил прогноз роста в 2023 году до 1,6% с 1,3%.

ВВП Испании в 2021 году также вырос на 5,5% после рекордного спада на 11,3% в 2020 году, когда пандемия и ее последствия повредили экономике.