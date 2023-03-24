МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нужно обращаться к любому опыту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зачитанной зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграмме Иосифа Сталина. В РВИО оценили идею Медведева с телеграммами Сталина

"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт", — пояснил Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле правильным обращаться к сталинскому опыту.

Ранее Медведев зачитал главам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина 1941 года о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед родиной по выпуску военной продукции. Медведев призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина.

Сталин направил телеграмму, о которой идет речь, из Москвы в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.