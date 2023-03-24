МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Американский инвестор Майкл Калви, получивший в России условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, уже год живет в США, рассказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Американский бизнесмен за день потерял более 500 миллионов долларов

"Майкл Калви теперь следит за перипетиями своего дела с родины, из-за океана. Россию он покинул еще год назад, когда это стало возможно после снятия судебного запрета", — сказал Титов.

Ранее адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев сообщил, что Калви планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы на приговор.

"Надеется ли Майкл на оправдание в апелляционной инстанции? Думаю, вряд ли", – отметил Титов.

Адвокат второго осужденного по делу француза Филиппа Дельпаля, который также уехал из России, говорил, что тот тоже приедет, если получит визу.

Изначально на них были наложены запреты, например, выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.

Мосгорсуд в пятницу рассматривает апелляционные жалобы на приговор, вынесенный еще в 2021 году.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.