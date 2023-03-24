МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Введение свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ позволит сократить инвестиционно-строительный цикл, привлечет частные инвестиции и повысит уровень жизни населения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин подписал закон о создании ОЭЗ на Курилах

Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании СЭЗ в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Создание свободной экономической зоны станет ещё одним шагом по ускоренному развитию, так как она предполагает особый режим предпринимательской деятельности. Помимо налоговых льгот, о которых уже сказал председатель правительства Михаил Мишустин, для резидентов предусмотрены упрощённые процедуры градостроительной деятельности и землепользования", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства России.

Вице-премьер объяснил: на территории новых регионов будет сокращён инвестиционно-строительный цикл, а значит, объекты для инвестиционных проектов можно будет возвести в более короткий срок, без излишних процедур. По его словам, режим СЭЗ привлечёт частные инвестиции и улучшит качество жизни населения. "Предлагаемые правительством меры помогут развитию бизнеса, инфраструктуры, строительной отрасли в новых регионах. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан", – резюмировал Хуснуллин.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоной станет Минстрой России. Управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". СЭЗ будет действовать до 31 декабря 2050 года, возможно её продление, добавил вице-премьер.