ВАШИНГТОН, 24 мар – ПРАЙМ. США приняли решение включить в список санкций против Белоруссии БелАЗ, Минский автомобильный завод (МАЗ), и другие физлица и компании, следует из перечня Минфина страны. Американский инвестор раскрыл, кто "испортил" экономику США

Согласно документу, под ограничения попали ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский Автомобильный Завод, а также секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.

Американский Минфин также ввел санкции против самолета Boeing 737, на котором летает белорусский президент Александр Лукашенко.