БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Греция поддержала предложение Еврокомиссии о новой структуре фискальных правил, которые должны быть согласованы до конца года, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис на пресс-конференция после завершения работы Европейского совета в Брюсселе. В Евросоюзе решили заблаговременно готовиться к новому сезону отопления

"Греция в принципе поддерживает предложение Комиссии о новых рамках фискальных правил. Предложение Комиссии признает, что мы должны иметь больше гибкости как государства-члены, чтобы вести переговоры с Европейской комиссией о разумном сокращении государственного долга, не будучи ограниченными удушающе жесткими числовыми правилами", — сказал он.

"Это предложение, похоже, поддержало большинство государств-членов, но у меня была возможность подчеркнуть на сегодняшнем Европейском совете, что требуется гораздо более быстрый прогресс. Новые бюджетные правила должны быть согласованы до конца года", — пояснил Мицотакис.

По его словам, ни при каких обстоятельствах не может быть принято Грецией, и многими другими странами-членами ЕС, возврат к прежним фискальным правилам, что произойдет автоматически, если страны ЕС не договорятся о новых рамках.

Мицотакис заявил, что Греция доказала, что может сочетать фискальную ответственность с быстрыми темпами роста и быстрым снижением доли заемных средств государственного долга.

"То, чего мы достигли за эти четыре года, мы хотим суметь закрепить, чтобы самостоятельно выработать политику снижения долга, которая не подорвет наши основные цели развития", — сказал он.

Мицотакис выразил уверенность, что Греция сможет достичь инвестиционного уровня в 2023 году, если народ вновь выберет его правительство. Власти стран Евросоюза поддержат своих фермеров, пострадавших из-за Украины

"Мы живем в условиях роста процентных ставок. Как известно, процентные ставки в Греции определяются не Банком Греции, а Европейским центральным банком, который учитывает множество параметров. Однако главный из них — это усилия Европейского центрального банка по сдерживанию инфляции. Греция, если она сможет восстановить инвестиционный уровень, сможет таким образом снизить стоимость заимствований. Другими словами, Греческая Республика должна иметь возможность брать займы дешевле, банки должны иметь возможность брать займы дешевле, и, в конечном итоге, предприятия и домашние хозяйства также должны иметь возможность брать займы дешевле", — сказал премьер.

"Я уверен, что мы сможем достичь инвестиционного уровня в течение 2023 года, если греческий народ поверит нам на выборах и появится сильное и стабильное правительство", — сказал Мицотакис.

Мицотакис 21 марта в интервью телеканалу Alpha сообщил, что парламентские выборы в Греции состоятся в мае, но не назвал точную дату.

Парламентские выборы в Греции проходят раз в четыре года, четырехлетний мандат нынешнего правительства истекает 7 июля 2023 года. По прогнозам, выборы в 2023 году, скорее всего, придется проводить дважды, поскольку из-за особенностей избирательной системы возглавляемая Мицотакисом правоцентристская партия "Новая демократия" не сумеет самостоятельно сформировать правительство, а создавать коалиционное правительство Мицотакис не намерен.