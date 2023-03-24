МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен на 10-13 сентября 2023 года, новые даты утверждены с учетом графика проведения международный мероприятий, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Ранее планировалось, что ВЭФ в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, позже даты проведения форума были перенесены на 12-15 сентября.

"Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий", — сообщил вице-премьер, его слова приводит пресс-служба.

Трутнев добавил, что форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества", — добавил он.

В рамках форума вновь пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой представят культурные и экономические инициативы регионов ДФО, а также уже реализуемые проекты.