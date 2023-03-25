МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия прикладывает усилия по освоению рынка Кот-д'Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со стороны Франции, рассказал РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. В Буркина-Фасо выступили за создание российско-африканского банка

"Исторически Кот-д'Ивуар был ориентирован на французский капитал, и французские компании занимают достаточно прочные позиции в ивуарской экономике, но это нас не останавливает, потому что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки. И мы со своей стороны не прекращаем работу c ивуарскими ведомствами и профильными организациями, чтобы предлагать свою продукцию и технологии. Надеемся, что все-таки усердная работа приведет к положительным результатам, но конкуренция на ивуарском рынке достаточно серьезная, это надо признать. Мы отдаем себе отчет", — пояснил он.

Дипломат отметил, что рынок страны был занят много лет, "и сейчас может быть действительно самое время осваивать его, поскольку у нас во многих отраслях экономики есть наработки, которые полезны для ивуарской стороны".

Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

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