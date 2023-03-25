МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба кабмина. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

"Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении "Погромное", появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест.

Другой инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 миллионов рублей.

ТОР – это специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.