ТОКИО, 25 мар — ПРАЙМ. Японский кабмин может направить 2,2 триллиона иен (16,83 миллиарда долларов) на меры по борьбе с ростом цен, сообщило агентство Киодо со ссылкой на лидера входящей в правительственную коалицию партии "Комэйто" Нацуо Ямагути. В Японии сделали серьезное предупреждение Украине

"Мы намерены твердо противостоять подъему цен", — отметил он на выступлении в префектуре Сайтама.

По его словам, решение по предоставлению средств из резервного фонда на текущий финансовый год, который завершится 31 марта, примкт 28 марта на заседании кабинета министров.

Ямагути отметил, что средства пойдут на поддержку семей с низким доходом, в частности выплат по 50 тысяч иен (382,4 доллара) на каждого ребенка в таких семьях. Также на субсидии для компенсации оплаты сжиженного углеводородного газа.

Согласно последним данным статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,1% по итогам февраля после роста на 4,2% месяцем ранее.