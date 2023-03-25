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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230325/840196011.html
Эрдоган допустил новые шаги по экономическому сотрудничеству с Россией
Экономика
Новости
ru-RU
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ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО АНКАРА И МОСКВА МОГУТ ПРЕДПРИНЯТЬ НОВЫЕ ШАГИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ — КАНЦЕЛЯРИЯ ТУРЕЦКОГО ЛИДЕРА ПРАЙМ, 25.03.2023
экономика, новости
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