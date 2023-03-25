АНКАРА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам. ЕК ожидает доход от вложения замороженных российских активов, пишут СМИ

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"До того, как сюда к вам приехать, у меня состоялись переговоры (телефонные) с уважаемым господином президентом России Путиным. В контексте признательности к нашим посредническим усилиям по Украине, я от них самих услышал то, как они следят за выборами в Турции. Они (российская сторона) хотят от нас поставки зерна (российского) нуждающимся странам, а мы займемся переработкой их в муку и доставкой бедным странам в Африке. Смотрите, за чем следят в России, и за чем следят некоторые наши круги", — сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.