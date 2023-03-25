ВАРШАВА, 25 мар — ПРАЙМ. Евросоюз теряет желание вводить очередные санкции против России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. СМИ узнало, почему Запад не решается конфисковать российские активы

"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", — сказал он.

По словам Моравецкого, Польша является "режиссером" новых санкционных мер. "С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии те дыры, те лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы среди тех, кто режиссирует новые пакеты", – пояснил премьер.

Он считает, что "в ближайшие недели" тема санкций вернется на повестку дня ЕС. "Я слышал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен также открыта для этого. Я являюсь осторожным оптимистом, что мы сможем убедить наших партнеров в необходимости следующего пакета", — заявил он.

Моравецкий также выразил надежду, что в 11-й пакет санкций войдут такие позиции, как российские алмазы и "Росатом".