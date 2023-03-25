МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Россия не допускает излишней милитаризации экономики, заявил Путин

Ранее Путин заявлял, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Нет. Это не соответствует действительности. Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют. Тем более, что она используется и в МВФ"-, отвечая на вопрос, считает ли он, что, предлагая перейти на оплату юанями, Россия посягает на доллар.

Президент также отметил, что Россия продолжит расширять использование тех валют, которые считает надежными.

"С нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях. Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Ну мы так постепенно будем расширять это, будем расширять те валюты, которые являются надежными. Да, мы понимаем есть определенные преимущества у доллара сегодня, есть определенные ограничения у тех валют, которыми мы пользуемся, не только юанем, но и другими валютами. Но каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты, и все страны будут к этому стремиться", — сказал Путин.

США же, в свою очередь, сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, страны уже начинают задумываться о надежности США как партнера на фоне заморозки ЗВР России, отметил Путин.

"Вот сам факт того, что, допустим, заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас — во всяком случае те, которые имеют ЗВР, — все задумались, насколько надежным является американский партнер. Все сделали вывод: ненадежным", — сказал президент.