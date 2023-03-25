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2023-03-25T20:30:22+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230325/840197302.html

Россия не допускает излишней милитаризации экономики, заявил Путин

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ ДОПУСКАЕТ БОЛЬШОЙ МИЛИТАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, МЫ НИЧЕГО НЕ СОКРАЩАЕМ ПРАЙМ, 25.03.2023

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60