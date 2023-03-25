Путин отметил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ ДОПУСКАЕТ БОЛЬШОЙ МИЛИТАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, МЫ НИЧЕГО НЕ СОКРАЩАЕМ
https://1prime.ru/state_regulation/20230325/840197302.html
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ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ ДОПУСКАЕТ БОЛЬШОЙ МИЛИТАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, МЫ НИЧЕГО НЕ СОКРАЩАЕМ
https://1prime.ru/state_regulation/20230325/840197302.html
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