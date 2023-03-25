МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Многие страны проводят пенсионные реформы, подобные французской, включая РФ, но у России сохранилась разница в пять лет по выходу на пенсию между мужчинами и женщинами, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

"Многие страны проводят реформы подобного рода. Ну, я не знаю тех стран, которые не проводят. В современном мире, в развитых экономиках, где подрастает продолжительность жизни, количество пенсионеров увеличивается. Я просто не знаю таких стран. Ну, наверное, они есть, но таких крупных стран практически нет. Но всё-таки то, что мы делали и, как я вижу, в чем заключается разница между тем, что во Франции происходит и у нас: ну, во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин, во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "России 24".

Глава государства также отметил, что в России длительный переходный период в десять лет, что существенно снижает нагрузку на граждан.

"Я думаю, что все-таки самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы выхода ликвидированы. А вот это гражданами воспринимается такой подход, как избыточно жесткий и несправедливый", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.