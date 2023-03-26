МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Китай и Россия по итогам прошлого года стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по этому показателю, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб. СМИ: США и Китай ведут "подводную войну"

Согласно данным стран, торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений 877,6 миллиарда долларов. Россия за год нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных 333,4 миллиарда долларов, поднявшись среди крупнейших экономик на второе место.

Саудовская Аравия, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса в 221,3 миллиарда долларов, заняла третье место. На четвертую строку с девятой поднялась Норвегия, которая увеличила торговый профицит в 2,7 раза — до 164,3 миллиарда долларов. Пятерку по-прежнему замыкает Австралия с показателем в 123,1 миллиарда долларов против 97,1 миллиарда годом ранее.

Катар по итогам года поднялся на пять позиций — на шестое место, заработав положительное сальдо в 97,5 миллиарда долларов. А вот Германия, чье положительное сальдо торгового баланса рухнуло в 2,4 раза — до 85,34 миллиарда долларов, опустилась на седьмое место со второго годом ранее. Ирландия с торговым профицитом в 71 миллиард долларов заняла восьмую позицию, а Малайзия с 58,2 миллиарда долларов — девятую. Нидерланды, где показатель сократился на четверть — до 56,2 миллиарда долларов, упали на четыре позиции — на десятую строку. Китай стал соавтором российской резолюции о диверсии на "Северных потоках"

Абсолютным лидером по росту торгового профицита стала Канада, где показатель подскочил в 4,8 раза — до 17,45 миллиарда долларов с 3,65 миллиарда. Кроме того, значительно нарастили показатель Вьетнам — втрое, до 12,4 миллиарда долларов, а также Оман — вдвое, до 27,5 миллиарда долларов. В то же время единственной страной, которая смогла перейти от торгового дефицита к профициту, по итогам прошлого года стала Нигерия.

В результате профицит торгового баланса в 2022 году зафиксировали 26 крупных экономик мира на общую сумму 2,45 триллиона долларов против 32 экономик с 2,1 триллиона долларов годом ранее.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за январь-декабрь прошлого года и получившие положительное сальдо торгового баланса. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.