Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса по итогам 2022 года
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Китай и Россия по итогам прошлого года стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по этому показателю, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
Согласно данным стран, торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений 877,6 миллиарда долларов. Россия за год нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных 333,4 миллиарда долларов, поднявшись среди крупнейших экономик на второе место.
Саудовская Аравия, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса в 221,3 миллиарда долларов, заняла третье место. На четвертую строку с девятой поднялась Норвегия, которая увеличила торговый профицит в 2,7 раза — до 164,3 миллиарда долларов. Пятерку по-прежнему замыкает Австралия с показателем в 123,1 миллиарда долларов против 97,1 миллиарда годом ранее.
Катар по итогам года поднялся на пять позиций — на шестое место, заработав положительное сальдо в 97,5 миллиарда долларов. А вот Германия, чье положительное сальдо торгового баланса рухнуло в 2,4 раза — до 85,34 миллиарда долларов, опустилась на седьмое место со второго годом ранее. Ирландия с торговым профицитом в 71 миллиард долларов заняла восьмую позицию, а Малайзия с 58,2 миллиарда долларов — девятую. Нидерланды, где показатель сократился на четверть — до 56,2 миллиарда долларов, упали на четыре позиции — на десятую строку.
Абсолютным лидером по росту торгового профицита стала Канада, где показатель подскочил в 4,8 раза — до 17,45 миллиарда долларов с 3,65 миллиарда. Кроме того, значительно нарастили показатель Вьетнам — втрое, до 12,4 миллиарда долларов, а также Оман — вдвое, до 27,5 миллиарда долларов. В то же время единственной страной, которая смогла перейти от торгового дефицита к профициту, по итогам прошлого года стала Нигерия.
В результате профицит торгового баланса в 2022 году зафиксировали 26 крупных экономик мира на общую сумму 2,45 триллиона долларов против 32 экономик с 2,1 триллиона долларов годом ранее.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за январь-декабрь прошлого года и получившие положительное сальдо торгового баланса. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.
https://1prime.ru/state_regulation/20230326/840198087.html