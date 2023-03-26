МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, они не строят военный союз и не угрожают другим странам, заявил в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24" президент РФ Владимир Путин. Россия может обеспечить Китаю стабильность энергопоставок, отметил Путин

"Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", — сказал российский лидер, комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, угрожающую Западу.

Путин отметил, что страны открыто сотрудничают в сфере военно-технического взаимодействия.

"Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", — пояснил он и добавил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ организует их как с КНР, так и с другими странами.

"Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", — заявил президент. Путин прокомментировал протесты во Франции из-за пенсионной реформы

По словам Путина, Запад сам начал строить новую ось, подобную созданной в 1930-е годы Германией, Италией и Японией. Он напомнил, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока и объявила о глобальности альянса. Он также прокомментировал достигнутое в начале года соглашение между Великобританией и Японией о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.

"Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", — пояснил Путин.