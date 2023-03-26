МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Хуснуллин назвал плюсы введения СЭЗ в новых регионах России

"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Минэкономразвития сообщало в октябре 2022 года о планах по созданию СЭЗ в новых регионах. Замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у России инструменты развития региональных экономик.

Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.