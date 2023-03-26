МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Украина в 2023 году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов, сообщил в воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Глава МВФ предупредила о росте рисков для мировой финансовой стабильности

Ранее минэкономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.

"В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами). Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца", — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.