ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — ПРАЙМ. Разговоры о зависимости России от Китая начинают не скептики, а завистники, заявил в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин. Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина. Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая

Путин отметил, что зависимость европейской экономики от КНР растет гораздо большими темпами, чем российская.

"Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас — знаете — сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили", — сказал он.

По словам Путина, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот. Россия может обеспечить Китаю стабильность энергопоставок, отметил Путин

"Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — пояснил российский лидер.

Китайский лидер Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в Россию — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.