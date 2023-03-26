ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — ПРАЙМ. Решения, которые принимались руководством Китая последние несколько десятилетий, легли в основы высоких темпов развития страны и достойны того, чтобы их изучать в других странах, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин ответил на утверждения о растущей зависимости России от Китая

"Президент говорил о тех беспрецедентных высоких темпах развития страны — инфраструктурного, логистического, социального. И действительно, те решения, которые принимались за последние несколько десятилетий китайским руководством — они и легли в основу этого развития. И конечно они достойны того, чтобы изучать с точки зрения возможной имплементации их опыта в разных других странах", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" на вопрос про слова Владимира Путина на встрече с председателем КНР о том, что "мы немного завидуем Китаю".

Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часа беседовали один на один. 21 марта Си провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си назвали встречу успешной.