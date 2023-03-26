ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина был очень успешной и результативной, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Путин ответил на утверждения о растущей зависимости России от Китая

"Очень успешный, очень результативный (саммит — ред.). Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете", — ответил он на вопрос об итогах переговоров.

Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в Россию — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с Путиным около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.