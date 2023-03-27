МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте снизился до 90,9 пункта с уровня февраля в 91,1 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В Германии пожаловались на пустоту без россиян

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 27 марта, в 11.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии снизился в марте до 88 пунктов с 88,5 пункта в предыдущем месяце, а индекс текущей экономической ситуации вырос до 94,1 пункта с февральских 93,9 пункта.