Глава департамента МИД: Россия остается из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки некоторых стран "выдавить" ее оттуда, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", — сказал он.
Он отметил, что попытки недружественных стран и объединений "выдавить" Россию из ВТО не являются секретом.
"На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса (в том числе на других международных площадках), а также усилению процессов эрозии в регулировании мировой экономики", — пояснил Биричевский.
ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.
"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — отметил дипломат.
Он напомнил, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза.
"Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — подчеркнул Биричевский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20230327/840201860.html