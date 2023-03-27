МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки некоторых стран "выдавить" ее оттуда, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В МИД назвали условия для восстановления "Северных потоков"

"Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", — сказал он.

Он отметил, что попытки недружественных стран и объединений "выдавить" Россию из ВТО не являются секретом.

"На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса (в том числе на других международных площадках), а также усилению процессов эрозии в регулировании мировой экономики", — пояснил Биричевский.

ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он. Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД

"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — отметил дипломат.

Он напомнил, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза.

"Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — подчеркнул Биричевский.

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