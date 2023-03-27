2023-03-27T09:30:13+03:00
2023-03-27T09:30:13+03:00
2023-03-27T09:30:13+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230327/840202311.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 марта
Экономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые в понедельник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 27.03.2023
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (март)
|88,5
|87,9
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (март)
|93,9
|94,1
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (март)
|91,1
|90,9
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,809 млн
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,673%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00 мск (07:00 лнд, 03:00 NY)
|RUB
|Globaltrans Investment PLC — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2022
|
|
|15:00 мск (12:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Globaltrans Investment PLC — онлайн-мероприятие для аналитиков и инвесторов
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|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 03.03.2023, в заочной форме, внесение изменений в устав в целях применения к ней положений закона об акционерных обществах)
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|RUB
|Газпром нефть — CД (о заключении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с российским банком)
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