МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Корпорации формируют политику США, они создают напряженность в мире ради прибылей, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий", — пояснил он.

Патрушев отметил, что политический процесс в Штатах сейчас представляет собой столкновение корпораций, ставящих на ключевые места в органах власти своих людей.

"Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", — добавил Патрушев.