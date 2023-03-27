Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 91,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 88,4 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 88,3 пункта.
"Несмотря на потрясения в некоторых международных банках, экономика Германии стабилизируется", — говорится в сообщении института.
"Это развитие было вызвано прежде всего коммерческими ожиданиями; компании также оценили свои текущие дела как несколько улучшившиеся", — добавляется там. Так, индекс текущей экономической ситуации в Германии повысился до 95,4 пункта с 93,9 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 94,1 пункта.