МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии вырос в марте до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале, следует из сообщения исследовательского института IFO. Агентство S&P подтвердило рейтинг Германии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 91 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 91,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 88,4 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 88,3 пункта.

"Несмотря на потрясения в некоторых международных банках, экономика Германии стабилизируется", — говорится в сообщении института.

"Это развитие было вызвано прежде всего коммерческими ожиданиями; компании также оценили свои текущие дела как несколько улучшившиеся", — добавляется там. Так, индекс текущей экономической ситуации в Германии повысился до 95,4 пункта с 93,9 пункта месяцем ранее. Аналитики же ждали роста до 94,1 пункта.